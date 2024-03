Rostislav Vaněk

Výstava Rostislava Vaňka není klasickou retrospektivou toho, co vše za dlouhá léta tento významný autor a pedagog v oboru grafického designu vytvořil, ale snaží se nastolit otázky: Co je na jeho dílech pro kolegy z oboru inspirativní dnes? Co vidí nepoučený návštěvník galerie při pohledu na design, se kterým se setkal před padesáti, třiceti, deseti lety, nebo se s ním potkává denně? Uvědomuje si vůbec, že tento design někdo navrhl, nebo dokonce zná jméno jeho tvůrce?

Grafické výstupy Rostislava Vaňka, které se staly legendou, ale i ty méně známé nebo

i nerealizované, jsou ,materiálem‘ k přiblížení – jakýmsi zrcadlem, kterým se pokusíme nahlédnout na autorovy práce dnes, očima současnýma.