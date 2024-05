Výstava Jiří Kubový / Josef Hrubý: báseň a krajina představí ojedinělou uměleckou spolupráci výtvarníka Jiřího Kubového (*1950) a významného plzeňského básníka Josefa Hrubého (1932–2017), jejímž výsledkem byla realizace deseti obrazů-asambláží s vloženými rukopisnými básněmi.

Vztah poezie a obrazu má důležité místo v genealogii díla obou autorů. Josef Hrubý se v Plzni intenzivně stýkal s několika malíři své generace; byli to zejm. Karel Frauknecht, Jiří Patera, Miroslav Tázler a výtvarník a teoretik Bronislav Losenický. Na konci šedesátých let se, inspirován Kolářem, s nimž byl jistou dobu v kontaktu, začal sám příležitostně zabývat výtvarnou koláží. Jiří Kubový v první polovině sedmdesátých let kontaktoval básníky Ladislava Nováka, Jiřího Koláře a Emila Juliše s návrhem společné práce.

