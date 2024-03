NANO + Safenat Paneach v Anděl Music Café

Kytary a emoce zpátky na scénu Anděla! NANO spojí síly se Safenat Paneach a už 7. března se vrátí do Plzně. Indie-popová exploze emocí a kytarové energie, NANO, přijede s novou deskou, démantem, který byl pomalu a pečlivě broušen posledních 5 let.

Na desce Night in a Fever navazuje na svoji předchozí tvorbu v tom, co jí jde nejlépe: energii kytarovky kombinuje s melancholií indie popu. Pár tracků je ale docela překvapivých, ať už je to temný poprockový protest proti zkáze světa, hippie halekačka s chytlavým refrénem nebo intimní synth-pop zpověď. První singl, Better start, kapela vydala jako první vlaštovku už před rokem, dalším singlem se pak stala skladba No Sound, která posledních 7 týdnů bodovala v hitparádě Velká Sedma na Radiu 1. Večírek po dlouhé době je nejlepší večírek. Nenechte si to ujít!

Deska Night in a Fever k poslechu na: https://nano.bandcamp.com/ a https://push.fm/fl/nano-night-in-a-fever Better Start (2022): https://www.youtube.com/watch?v=a2UD-O9MmaY lyrics video No Sound (2023): https://youtu.be/rx8OucznAAg?si=2CL1qVA1GbXbuZpg Plzeňská formace Safenat Paneach se po čtyřech letech vrací se svým třetím albem. První dvě řadovky se opíraly o verše básníků Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka, Ivana Martina Jirouse nebo Jana Skácela, deska s názvem "IV" je tentokrát plná textů vlastních. Osobní témata se v nich míchají se společenskými událostmi, ekologické motivy se spiritualitou, víno s vodou a v loužích se po dešti odráží duha.

To vše se zvukem usazeným na špinavých kytarách, střízlivé rytmice a melodiích, co se snadno dostávají pod kůži. https://musicserver.cz/interpret/safenat-paneach/