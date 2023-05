Ecstatic Vision (usa) & Ing 'n' Lolita & The Jackson Pollock (ita)> 22.5. < @ Anděl Music bar, Plzeň

Konečně se to povedlo! Heavy psych kvarteto Ecstatic Vision z Philly dorazí 22.5. na jediný koncert v ČR do Anděla v Plzni! Před nimi vás rozhejbe místní garbage glam duo Ing’n’Lolita a garage punk duo The Jackson Pollock z Italské Bologny! Pozvi kámoše na událost a užij si s námi šťastný kulturní pondělí ECSTATIC VISION /US heavy / psych / kraut / rock https://ecstaticvision.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=ySK1tdCY-Vg Jak už název tohoto kvarteta z Philadelphie napovídá, tak se můžeš těšit na řádný psychedelický trip! A ani k tomu nepotřebuješ žádný drogy, takže je nech doma a aspoň ušetříš. Jejich tvorba by se dala žánrově zařadit někam mezi psychedelický jam rock, kraut rock, afrobeat s lehkou příměsí metalu. Fanoušci Hawkwind, The Stooges nebo Monster Magnet do pozoru! EV jedou turné ke své nové desce Elusive Mojo, kterou vydávají na světoznámém labelu Relapse Records a v Plzni to bude jejich jediné vystoupení v ČR. Což je o důvod více zvednout zadek i v pondělí a dorazit do Anděla! https://www.youtube.com/watch?v=M_0L6sDdui0 ING'N'LOLITA avant / garbage / glam / electro https://www.youtube.com/watch?v=4QaMW0w2QA8 Tento projekt založili v roce 2019 Petr Mastroiany z Plzně a Julia Bubulina z Kanady. Jejich show je bizarně tajemnou přehlídkou kostýmů, rekvizit a garbage- glamových klišé. Hudba je podivným koktejlem temného disca, avantgardního punku, industriálního blues a psychedelie. Při koncertu místy zazní covery Soft Cell či Dead Kennedys, DAF, ale i Karel H. Borovský!! https://youtu.be/4QaMW0w2QA8 https://fb.watch/cdnMqC00Dg/ https://youtu.be/hEhQCMCm7WU THE JACKSON POLLOCK /ITA lo-fi / garage / punk / noise https://soundcloud.com/the-jackson-pollock-band https://www.youtube.com/watch?v=wuRzHj0ltX4&t=34s

Davide a Emily jsou The Jackson Pollock, Lo-Fi/Garage výbušný duo, který zní jak kdyby jich bylo 6. Někdo by stěží uvěřil, že taková malinká holčička dokáže zároveň kopat do kopáku, řezat do 22" činelu a během toho Tě lákat do svých sítí jak mořská panna. A to vše podpořené hlukovou vlnou vytvořenou podomácku vyrobenými efekty za pomocí obskurních technologií. Netrapte se detaily jak se poznali, jaká je jejich oblíbená barva a co se stane když hodíš mentosky do nádrže s benzínem. Jsou jen a pouze dva lidi, kteří se o nic nestaraj a hrajou syrově a hlučně, protože to jinak prostě neumí! https://www.youtube.com/watch?v=ogXBWzyw5qg&t=9s https://www.youtube.com/watch?v=Ck_ffMLCB2Q&t=1s Kdy: 22.5.2023 Kde: Anděl Music bar Start: 20:00 Vstupné: 200,- a více FB event: https://www.facebook.com/events/455057856821195