FIRST SPRING METAL THERAPY -------------------------- 17. 3. 2023 - SUŠICE, Sokolovna (club, bar, restaurace) -------------------------- Takže už v pátek od 19:00 se začnou nad Sušicí zatahovat mračna a jediným úkrytem prvního jarního hlukobraní bude SOKOLOVNA. Bude to brutal mejdan ... LINE UP: DELEO OMNE - deathnoise hardcore (Sušice / CZ) VIOLENCE BY NATURE - violence metal (Sušice / CZ) SECOND BREATH - crossover metalcore (Klatovy/ CZ) XENOGOD - wrath metal (Graz/AUSTRIA) NEUROTIC MACHINERY - technical death metal (Tachov/CZ)