Recitace a autorské čtení z knihy Byl tažný rok prošpikované písněmi energické písničkářky Moniky SONK. Ukázka z knihy: Odčítání Někdy to zkouším... odcházet úplně tiše, lehkým krokem jak perleťový obrázek mizívá ze zamrzlých oken ztrácet se, jak když vybledne noc Lva... tak plaše vládne Panna! Kolik je jeden bez jedné? Někdy to zkouším... nehledaná. Nehledej. Kdo si vzpomene že jindy se ta holka vrací našel by prázdné, zlomené skořápky z hnízda komplikací a málo síly pro oba... Já už tu nejsem, už pár pátků se mi ta tvář jen podobá nezná z mých písní ani řádku. A to se my dva dovedli drze smát, až nám tekly slzy! Věštit jak bláznem posedlí "co dáváš, vracívá se v kruzích, snad nebudem hrát v dramatu..." To není málo. Ani mnoho. Takovou si mě pamatuj. (Kolik je jedna bez jednoho?)