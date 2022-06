MUZEUM PŘÍHRANIČÍ: Jak se šijí sny ve Kdyni aneb šití co Tě chytí Srdečně Vás zveme do prostor Muzea příhraničí ve Kdyni na vernisáž výstavy s názvem JAK SE ŠIJÍ SNY VE KDYNI ANEB ŠITÍ CO TĚ CHYTÍ. Svoji tvorbu a celoživotní umění s nití a látkami představí paní Lada Tichá a paní Iva Pauli.