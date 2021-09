Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Vás zve na zahájení výstavy ZMIZELÉ KRALOVICKO, které se koná 14. 9. 2021 od 16 hodin v kostele Zvěstování Panně Marii. Výstava volně navazující na projekt Stoleté proměny Kralovicka z roku 2019 představuje objekty i krajinné prvky zmizelé za posledních přibližně 150 let. Zajímavé stavby (zámky, domy, kaple aj.), rybníky a cesty, které známe již jen ze starých fotografií, kreseb a plánků, jsou ohlédnutím do historie, připomínkou proměny regionu.

Výstava potrvá do 31. 12. 2021.