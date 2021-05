Doprovodné programy v Muzeu loutek

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Unikátní nález lázeňského topeniště je přístupný na dvorku muzea. Každou středu se návštěvníci mohou seznámit s detaily lazebnického řemesla a dokonce si mohou prohlédnout živou pijavici!

Expedice na niti

Rodinný program Expedice na niti umožňuje návštěvníkům s dětmi prozkoumat Muzeum loutek expedičním způsobem.

Loutkářská dílna profesora Skupy

Každou středu je otevřena Loutkářská dílna profesora Skupy, kde si děti mohou vyrobit drobné loutky.

Půjčovna loutkových divadel

Půjčovna rodinných loutkových divadel je stále v provozu.

Knihobudka

Nově přesunuta z Národopisného muzea Plzeňska.

Jiří Trnka – dioráma Svatba u Broučků

Muzeum loutek v Plzni rozšíří během května 2021 stávající expozici a část věnovanou světoznámému výtvarníkovi a loutkáři Jiřímu Trnkovi. Hlavním exponátem bude dioráma Svatba u Broučků, které Jiří Trnka vytvořil na zakázku pro Výstavní výbor, který byl ustanoven pro účast Československa na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939.

Jiří Trnka dioráma dokončil, ale nestihl ho už odeslat do New Yorku kvůli anexi Československa nacistickým Německem. Dioráma je široké 240 cm, je vytvořeno z převážně přírodních materiálů a obsahuje 53 loutkových postaviček. V roce 1940 bylo dioráma Svatba u Broučků vystaveno v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze na výstavě Jiřího Trnky „Malíř naděluje dětem“. Nyní bude dioráma již podruhé, ale tentokrát dlouhodobě, vystaveno v Plzni a celá expozice bude doplněna i o další loutky Jiřího Trnky.

Více informací na www.muzeumloutek.cz nebo na tel. čísle 778 486 644 – muzejní pedagog Jana Košová