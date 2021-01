Kapela Brutus je 53 let na scéně. To je výkon, který v Plzni ani v celém Česku nejspíš nikdo nepřekonal. Brutus se může právem nazývat legendou české bigbítové tancovačkové zábavy. Vystřídal se v ní téměř stejný počet hudebníků, jako je jí let, ale vlajka s názvem Brutus vlála celé ty roky vyjma několika krátkých období nuceného přejmenování kvůli zákazům od komunistického režimu. Další úctyhodný fakt představuje délka programu – Brutus hraje čtyřhodinové zábavové koncerty s coververzemi známých písní, ale také z velké části s vlastní tvorbou.

Brutus Brutus je česká rocková a taneční skupina, která pro svůj styl razí termín pravý bigbít. Skupina je považována za legendu českého tancovačkového bigbítu. Skupina vznikla v roce 1967 pod jménem Mandragora. V době normalizace...