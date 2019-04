Walda Gang & Alkehol

Držte si klobouky, přijede Walda Gang a Alkehol! 27. října zažije Plzeň nájezd divokých rockerů. Ubráníte KD Šeříková? K tomu ale bude potřeba, abyste se dostavili v hojném počtu!

Kdo by neznal Walda Gang: veselou partu, v níž hraje jeden vypečený uličník vedle druhého a které jde hlavně o dobrou zábavu. Léta chlapci stavěli svůj repertoár především na rockových předělávkách písní Waldemara Matušky, podle nějž nesou také název. V poslední době se pustili také do coververzí jiných kapel i vlastní autorské tvorby - loni jim vyšlo album Je tu léto. Zajisté tedy uslyšíme naživo i některou z těchto písní. Za mikrofonem bude opět stát Miro Šmajda, který se za posledních pár let ve Walda Gangu již etabloval. Fanoušci však pochopitelně nezapomínají ani na nedávno zesnulého Vláďu Šafránka, který po svém příchodu do kapely léta tvořil výraznou tvář Walda Gangu.

Rocková kapela Alkehol vznikla původně z recese, když se pánové Hereš, Kuna a Buneš rozhodli založit kromě svých aktivit v jiných kapelách ještě jeden projekt, který bude spíše pro zábavu. Název Alkehol dělá čest textům, které se taktéž neberou moc vážně a pojednávají především o pití a příhodách s ním spojených. Projekt měl však nečekaně obrovský úspěch, a tak je Alkehol již léta zván do klubů i na festivaly. Všude se setkává s velkým ohlasem - fanoušci se dokáží ztotožnit se sympatickými muzikanty zpívajícími o věcech z běžného života.