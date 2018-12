Unikátní lidový betlém na zámku Nebílovy

Přijďte si prohlédnout nebílovský unikát a nasát tu pravou vánoční atmosféru. Od soboty 1. prosince můžete zavítat na státní zámek v Nebílovech, kde bude v zámecké kapli sv. Antonína vystaven unikátní lidový betlém z dílny nebílovského rodáka Vladimíra Šrouba. Mezi ručně

vyřezávanými figurkami jistě poznáte i mnohá nebílovská zákoutí. Betlém bude k vidění ve všedních dnech od 10:00 do 14:00 a o víkendech od 12:00 do 16:00 až do 23. prosince.