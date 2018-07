Tradiční slavnosti Pivovaru Chodovar - Chodová Planá

kulturní program v pivovarské zahradě

hudební scéna Stará Sladovna

klání o tituly Pivní rytíř a Pivní rytířka Chodovaru 2018

netradiční prohlídky pivovarského provozu

odemčené skalní sklepy

jízdy zvláštních vlaků

dětská zahrada

speciality na grilu

Program slavností v sobotu 18. srpna 2018

10.00 – 14.00 hod. Netradiční prohlídky pivovaru

kde: hlavní brána pivovaru

v hlavní roli opět zasahuje Strýc Pepin

hraje divadelní ochotnický spolek „Komedyjanti“ z Tachova

www.komedyjanti.cz

13.00 – 24.00 hod. Program scéna Pivovarská zahrada

moderuje Radek Nakládal

…aneb zas bude pivně a veselo!

13.00 hod. Plzeňští heligonkáři

plzenstiheligonkari.sweb.cz

14.15 hod. Slavnostní zahájení

15.00 hod. ŠPEJBL'S HELPRS | AC/DC revival band

když tribute, tak precizně – tak by se dalo formulovat motto kapely

velkou devizou skupiny Špejbl’s Helprs je zpěv v podání Petra Průši, který se vypořádal s originálním projevem Briana Johnsona téměř dokonale

www.spejbls-helprs.cz

16.15 hod. Soutěž „Pivní rytíř Chodovaru 2018“

16.30 hod. TSUNAMI

pivní vor dopluje až do Chodovaru – aneb vystoupení kultovní country kapely z Velichova

www.bandzone.cz/_84023

18.00 hod. Vyhlášení výsledků soutěže „Pivní rytíř 2018“

18.30.hod. MŇÁGA A ŽĎORP

koncert české rockové hudební skupiny, pocházející z Valašského Meziříčí (přesněji odtud pochází zakládající jádro skupiny). Formovala se již od roku 1983. Do povědomí se dostala především hitem „Hodinový hotel“, který je první skladbou na debutovém albu skupiny, nazvaném příhodně Made in Valmez (1991). Poslední, již třinácté řadové album vyšlo 3. března 2017 a jmenuje se Třínohý pes.

www.mnaga.cz

20.00 hod. Losování pivovarské tomboly

21.00 hod. Elán Kontra Band

slovenská skupina Elán revival (KontraBand) je složena z renomovaných českých a slovenských muzikantů. Bubeník hrál s Marikou Gombitovou, v Indigo Petera Nagyho, s Vašom Patejdlem, Jožo Rážem nebo Darou Rolins, kytarista vystupoval ve skupině Modus, s Marikou Gombitovou, Vašom Patejdlem či Daliborem Jandou, baskytarista a zpěvák vystupoval např. ve skupině Indigo Petera Nagyho, klávesáčka studovala na konzervatoři obor kompozice a dirigování a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě – v jejich podání uslyšíte hity jako Sestrička z Kramárov, Nie sme zlí, Neviem byť sám, Teraz alebo nikdy, Láska moja, Ak nie si moja, Tanečnice z Lúčnice, Zanedbaný sex nebo Kaskadér…

kontraband.sk

22.30 hod. RULLETE MUSIC

skupina plná skvělých muzikantů, kteří budou opět hrát k tanci, dokud neprošoupete boty a nedojde pivo ;-)

www.rulletemusic.cz

24.00 hod. předpokládaný závěr Slavností piva

10.00 – 18.00 hod. Program scéna Stará Sladovna

10.00 – 17.00 hod. Dětská zahrada

letní metaná, odstrkovadla, soutěže, vypouštění balónků

15.00 – 18.00 hod. CHODOVARKA

pohodové odpoledne s dechovkou a pivními speciály pana sládka

chodovarka.cz

17.00 hod. Vypuštění balónků

hromadné vypuštění balónků s pozdravem ze Slavností piva

A krom toho během dne

Pivovarská tombola

Prodej pivní kosmetiky

Pravý pivní džem® od paní sládkové

Kvasnicové Chodské pivo® přímo z 800 let starých skalních sklepů

Speciality restaurace Ve Skále od šéfkuchaře Dušana Votavy

Beerrarium Stará Sladovna nabídne borůvkové pivo a chodské koláče

Další informace

vstupné na celý den: 100,– Kč

děti a držitelé průkazu TP vstup zdarma

zvláštní vlaky Chodovar Expres

jízda zvláštních vlaků na slavnosti piva do Chodové Plané i zpět

Chodovar Expres – to jsou vlaky plné piva a zábavy

zpáteční jízdné 190,– Kč (platí zároveň jako volná vstupenka na slavnosti)

podívejte se na podrobný jízdní řád Chodovar Expresu

POZOR!!! Žádné obavy, nic Vám neuteče! V rámci Pivních slavností v Chodovaru 18. 8. 2018 v Chodové Plané staví rychlíky i PENDOLINO!!!