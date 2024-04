Mňága a Žďrop

Mňága a Žďorp je česká rocková hudební skupina která vznikla v roce 1987 jako nástupce kapely Slepé střevo ve Valašském Meziříčí. Do povědomí se dostala především hitem „Hodinový hotel“, který je první skladbou na debutovém albu skupiny, nazvaném příhodně Made in Valmez (1991). Poslední album s názvem Přístav vyšlo v roce 2020. Ročně hudebníci odjezdí kolem stovky koncertů.

Od začátku letošního roku udělala Mňága po letech změnu v sestavě a přijala do svých řad nového kytaristu Jakuba Červinku, který před tím působil ve skupině Sto zvířat a jiných uskupeních. Veselé písničky o smutných věcech tak získaly šťavnatější hudební háv. Aktuální jarní tour je plné osvědčených hitů jako „Nejlíp jim bylo,“ „Ne, teď ne“ a „Made in Valmez,“ ale také skladeb z novějších desek. Není vyloučené, že se objeví něco z připravované desky, která by měla vyjít v příštím roce.