Výstava fotografií přeloučského fotografa Pavla Kurky. Výstava se skládá ze dvou samostatných částí - fotografie ze Svatojakubské cesty (Španělsko, Portugalsko a Česko) a streetfotky pořízené mobilem.

Do sálu se dostanete přes hlavní vchodové dveře do informačního centra, pak po schodech do prvního patra.

Vstup zdarma, otevřeno dle pracovní doby informačního centra viz www.kicmp.cz/KICMP/pracovni-doba/