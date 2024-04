Kutnari (IDN), Julek Ploski (PL)

Brilantní indonéské duo Kuntari propojující tribální rytmy a domorodé hlasy se současným soundesignem a varšavský experimentátor Julek Ploski se svým elektronickým & hyperrealistickým orchestrálním folklórem doby železné s epředstaví v pardubickém Divadle 29.

Indonéské duo Kuntari výstižně označuje svůj unikátní zvuk jako primal-core. Nespoutané a opravdu intenzivní tribální rytmy v pevné jednotě s temnými ambientními atmosférami, experimentování s domorodými hlasy, ale třeba i se zvuky zvířecího páření. To vše spoluvytváří jejich organický a syrový, podle deníku The Guardian „brilantně vynalézavý sound". V hudbě Kuntari můžeme zaslechnout rytmy z ostrova Jáva nebo ozvuky tradičního balijského lvího tance propletené v dokonalé symbióze s elektronicky modulovanými zvuky kornetu a barytonové kytary. Dvojice již procestovala obrovskou část Asie včetně Japonska, nyní míří do Evropy a my máme jedinečnou možnost užít si jejich dynamické a přitom hravé skladby.

Julek Ploski je polský experimentátor a nepřehlédnutelná osobnost tamní hudební scény. Jeho tvorba poskakuje jako digitální blecha po hřebenech glitchových vln v nepředvídatelných tracích propojujících taneční postklubovou hudbu s až barokně zpěvnými melodiemi. Už Julkův debut Tesco přitáhl zaslouženou pozornost hudební kritiky, album śpie vydal tuzemský label Gin&Platonic, Human Sapiens Ep pak renomovaní Pointless Geometry. V loňském roce publikoval Julek Ploski pozoruhodné minialbum Matcha latte, Contemplation EP vytvořené pouze pomocí různých AI nástrojů. V Divadle 29 představí ve speciální audiovizuální podobě svou prozatím poslední desku Hotel *****, která vyšla v roce 2023 na kultovní značce Orange Milk. Místy až filmově znějící skladby z alba balancují mezi hardcoreovou naléhavostí a delikátností pohádek, působí vyšperkovaně i dysforicky, podle labelu deska „přenáší hyperrealistický orchestrální folklor doby železné do rozbombardované digitální sci-fi pustiny." AV podoba alba měla úspěch například na posledním ročníku významého krakovského festivalu Unsound.