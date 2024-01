Aviatická pouť se blíží

Již dvaatřicátý ročník tradiční Aviatické pouti proběhne o víkendu 1. a 2. června 2024 na pardubickém letišti. Do akce zbývá necelého půl roku a organizační štáb pracuje na přípravě programu s množstvím letových ukázek a tradičně i pestrým celodenním pozemním programem s řadou prezentací a aktivitami pro děti i dospělé. „Aviatická pouť je již několik let zařazena mezi pardubické tahouny, což svědčí o oblíbenosti akce. K tomu, abychom návštěvníky nezklamali, musíme připravit odpovídající program, na jehož přípravě začínáme pracovat vždy krátce po skončení předešlého ročníku. Nejde však jen o to vysnít si nějaká letadla, ale především je třeba hledat cesty, jak pokrýt jejich finanční požadavky, což je ta stále složitější stránka přípravy letového programu Aviatické pouti,“ říká Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti. „Také pro letošní ročník jsme pro návštěvníky připravili na sobotu a neděli celodenní program. Hlavním bodem se stane tradiční, přibližně pětihodinový, souvislý blok letových ukázek. V něm se divákům představí nejen četná historická letadla, ale i moderní stroje Armády ČR, včetně sólové ukázky Gripenu, či záchranářský vrtulník. Program doplní i pozemní velkoprostorové scény, které si u diváků získaly značkou oblibu a Aviatická pouť patří k průkopníkům této formy ukázek na českých leteckých dnech. V různých formách se na ploše pardubického letiště odehrávají již přes dvě desetiletí.

Pochopitelně se představí letečtí akrobaté i piloti z pardubického Centra leteckého výcviku. Tato organizace cvičící nové piloty si v letošním roce připomíná dvacáté výročí vzniku a je tradičním partnerem Aviatické pouti. Poprvé se divákům představí i Letka AP, která zatím létá s trojicí ultralehkých replik letadel z první světové války. Jedná se tak i o naplnění dávného snu zakladatele Aviatické pouti Jaroslava Jandy, jehož památku si i letos v programu připomeneme. Samozřejmě s dalšími detaily programu budeme postupně seznamovat,“ dodává Jan Rudzinskyj. Více informací o aktualitách z připravovaného programu lze získat na stránkách www.aviatickapout.cz.