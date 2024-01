Punkplugged acoustic fest 2024

Druhý ročník hudebního festivalu pořádaného nedaleko Chlumce nad Cidlinou, kde se představí Česká Punková špička a zahraniční hosté. Hraje se bez elektrických kytar a boosterů a rozhodně to není nuda – každá kapela to bere JINAK. Díky tomu uslyšíte nejen oblíbené songy v jiném kabátě, ale i věci, které by kapely obyčejně naživo nehrály.

Dva pohodové dny plné nejen punkové muziky. Skvělé pivo a výborné jidlo, které bude k dispozici NONSTOP, vratné kelímky, žádné plasty, žádné smažení! Čisté záchody a ČÍRO v suchu POD STŘECHOU.

Kapely na které se můžete těšit:

SPS, E!E, Civilní obrana, Znouzectnost, Selfish Murphy, N.V.Ú, Pirates of the Pubs, Tim Steinfort, Heebie Jeebies, Dukla Vozovna, Démophobia, P.U.M., Banda, Ruined floor, Našrot, Bez šance, Raďouch DC, Taková normální rodinka band, Alchymie,, Upside Down-cz, Copycats, Frankie & The Deadbeats, Kozičky, Curlies...

Znouzectnost Skupina ZNC vznikla z plzeňské scény 80. let 20. století jako nástupnické těleso po skupině Zastávka Mileč, první veřejné vystoupení měla 26. 11. 1986 ve vysokoškolském klubu OKO v Plzni. Začínala jako skupina ovlivněná...