Světový pohár v leteckém modelářství

I letos Svitavy hostí závod kategorie F2D (combat) na nejvyšší úrovni. V rámci Světového poháru se modeláři utkají o víkendu 5. – 7. května v areálu Cihelna. Akce se koná pod zášitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Svitavy Davida Šimka. Soutěž v kategorii F2D probíhá vyřazovacím způsobem. K souboji nastupují vždy dva vylosovaní piloti. Každý má připravené dva modely a asistují mu dva mechanici. Oba soupeři mají za svým modelem zavěšenou krepovou stuhu, boduje pilot, který vrtulí svého modelu usekne stuhu soupeřovu. 100 bodů pilot získá za každý useknutý kousek stuhy, 2 body za každou sekundu, kdy jeho model letí. Velmi obratné modely o rozpětí okolo jednoho metru létají v souboji rychlostí přes 150 km/h.

Často tak dochází místo useknutí stuhy k vzájemné kolizi modelů či ke střetu se zemí. V tu chvíli přichází na řadu mechanici, jejichž úkolem je co nejrychleji vyslat do vzduchu záložní model. Celý souboj trvá maximálně 4 minuty. Světový pohár je seriál závodů registrovaných ve sportovním kalendáři mezinárodní letecké federace FAI. Soutěžící se mohou zúčastnit libovolného počtu závodů, do celkového hodnocení se počítají tři nejlepší výsledky v dané sezóně. Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/akce/svetovy-pohar-f2d-1