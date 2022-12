Verona a Retropárty v Holicích - RetroLand WarmUp

VERONA míří do Holic! Největší 90s festival v Hradci Králové RETROLAND, přiváží legendární VERONU do nejlepšího Holického klubu. Kdo by neznal mega hity jako Hey Boy, Ztracená Bloudím nebo Nejsi Sám. Přijďte si zatančit, zazpívat a zavzpomínat už 22.4. do MaXimu. Celou noc budou doprovázet DJs v retro hudebním stylu, takže devadesátky a dvoutisícovky!