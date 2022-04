Hrom do pedálu! K počátkům cyklistiky (nejenom) v Pardubickém kraji

Ke kořenům cyklistiky nás zavede nová výstava v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Ta nese název Hrom do pedálu! a její podtitul zní K počátkům cyklistiky (nejenom) v Pardubickém kraji.

Když v roce 1817 vynalezl bádenský lesmistr Karl Drais odrážedlo, odstartoval tím éru jízdního kola, která trvá až do dnešních dnů. Než se ale lidstvo dopracovalo ke kolům s karbonovými rámy a mnohastupňovými převodovkami, bylo nutné ujít řádný kus inovátorské cesty. Na jejím samém počátku stála velmi nepohodlná kola vyrobená z železa a dřeva a opatřená pedály jen na předním kole. A aby jezdec ujel co nejvíce metrů na jedno šlápnutí, tak se přední kola stále zvětšovala. A právě do tohoto období nás zavede výstava vysokomýtských muzejníků.

Ti podnikli průzkum po muzeích Pardubického kraje a pečlivě zmapovali, kde se nachází starobylé velocipedy ze 70. a 80. let 19. století. A našli jich úctyhodných 24 kusů. Ty budou nyní poprvé k vidění na jednom místě a návštěvník se tak přenese do romantických časů našich prapradědů, kteří se s entuziazmem vrhali do objevování krás cyklistiky v našem kraji. Výstava se vedle toho zaměřuje na další fenomén, a to na vznik organizované cyklistiky a zakládání prvních klubů. Vždyť jenom do roku 1914 vzniklo v regionu Pardubického kraje téměř 30 spolků sdružujících velocipedisty. A dokonce pět z nich fungovalo v romantickém období vysokých kol, to znamená v 80. letech 19. století. Výstava tak odkryje mnohé zajímavosti. Např. se dozvíme, kdo vyrobil první kolo ve Vysokém Mýtě, zjistíme, že závodní cyklistická dráha stála v Pardubicích již od roku 1890, nebo že předsedou litomyšlských velocipedistů byl malíř a humorista Quido Šimek. Vedle toho návštěvník najde informace technického rázu, a to například jak vysoko seděl jezdec na vysokém kole, jak obtížné bylo vysoké kolo rozjet, naskočit na něj a rozjet se, nebo jaké pomůcky se používaly proti rozzuřeným psům a nezbedným dětem, kteří v počátečních dobách cyklistům ztrpčovali život. A kdo bude chtít, jistě si rád vyzkouší trenažér vysokého kola.