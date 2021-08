Expozice je založena na souboru výtvarných a didaktických her přibližujících nejmenším návštěvníkům život pánů z Pernštejna. Seznámíte se s jejich rodem, znakem, ale také zjistíte, co je to sgrafito nebo jak vypadal měšťanský dům. Prostory s interaktivními prvky jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým. Nahlédněte do expozice formou online výtvarných aktivit Zubr v síti.

V rámci projektu vznikla publikace pro děti Pět století na zubra neplatí.

Expozice vznikla pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka v rámci programu 500 let renesance ve východních Čechách.

Otevírací doba

úterý – neděle: 10:00 – 18:00

pondělí: zavřeno

Vstupné