Rabbit Hole: Tereza Severová/Přečíst řeku pozpátku

PROSTOR PRO PREZENTACI SOUČASNÉHO INTERMEDIÁLNÍHO UMĚNÍ / SPACE FOR THE PRESENTATION OF CONTEMPORARY INTERMEDIA ART

RABBIT HOLE je výstavní cyklus prezentující nejrůznější formy digitálního umění a umělecké tendence s ním spojené (digitální instalace, site-specific, videoart atd.). Rabbit Hole, králičí nora, kterou hr- dinka slavného příběhu Lewise Carrolla sestupuje do magického světa divů a zázraků, je metaforou vstupu do stále se rozrůstajícího univerza současného umění, jehož drtivá část zůstává běžnému návštěvníkovi galerií doposud skryta. Podobně jako Alenka si pak může při setkání s takovými díly připadat zmatený a ztracený. Projekt si klade za cíl nabídnout mu prostřednictvím nejen samotných výstav, ale také doprovodného programu (přednášky, workshopy, animační dílny) možnost porozu- mět jak konkrétním dílům, tak, na obecnější úrovni, i konceptům, postupům a formám, které jsou v intermediálním umění běžně používány. Rabbit Hole tedy není jen prostorem pro prezentaci umě- leckých děl, ale mnohem spíše místem porozumění. Není jen tunelem, kterým návštěvník vstoupí do světa současného umění, ale také kompasem, díky němuž se bude ve všech těch zdánlivě nesro- zumitelných světech, které se za norou otevírají, lépe orientovat.

Otevřeno:

Út, Čt–Ne: 10.00–18.00 hodin

St: 12.00–20.00 hodin