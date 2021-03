Napište paměti (nejen) z karantény. Vyzývá seniory poličské muzeum

Povinnost držet se kvůli Covid-19 co nejvíce doma může klidně přinést historické a literární poklady. Poličské muzeum se rozhodlo vyzvat seniory, aby během karantény sepsali paměti či krátké vzpomínky. A nemusí to být jen o zlých či přelomových časech, ale také o zajímavých zkušenostech, o všedních radostech a každodenním životě. O tom, co jsme zažili spolu, jako obyvatelé krásného věnného města Poličky, jako rodina i jako členové různých spolků.

„Výzva je určená pro místní seniory uzavřené doma, cíleně ji zašleme i do domovů pro seniory v okrese. Ale platí samozřejmě i pro ty, kteří dnes žijí v jiné části republiky a v Poličce prožili část života. Muzeum by rádo vybrané pasáže průběžně zveřejňovalo. Po té je vytiskneme, svážeme a až bude doba klidnější, necháme je k nahlédnutí na recepci muzea,“ uvádí kurátorka akce Alena Zavoralová. Neváhejte a řekněte o výzvě svým rodičům a prarodičům, aby jim čas trávený doma utíkal rychleji a radostněji. Pokud se ale do výzvy bude chtít zapojit i někdo další, je též vítán. V muzeu pevně věří, že se v poště objeví nejeden poutavý příběh! „Texty napsané na počítači, psacím stroji či rukou budeme přijímat už od tohoto týdne přes email zavoralova@muzeum.policka.org nebo poštou na adrese Městské muzeum a galerie, Tylova 114, Polička. Zásilku je třeba označit heslem Paměti z karantény. Uzávěrka akce je 30. června 2021,“ dodává. Podrobnosti naleznete na www.cbmpolicka.cz