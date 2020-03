Sto zvířat - Vysoké Mýto

STO ZVÍŘAT v roce 2020 oslaví neuvěřitelných 30 let existence na naší hudební scéně. Když v roce 1990 díky sametové revoluci přišli zakládající členové trochu dřív z vojny, která přerušila jejich rokenrolovou kariéru během vysokoškolských studií a dostalo se jim do rukou pár kazet s Madness a dalšími anglickými kapelami té proslulé druhé vlny ska, bylo jasné že budou hrát právě tenhle, do té doby u nás ne příliš známý žánr...

A Jana Jelínková, která nastoupila do kapely hned na začátku, je dodnes ozdobou Zvířecí party. Když kapela v devadesátých letech začala jezdit do Německa, Francie, Švýcarska a pak i dvakrát na měsíční turné do USA, Jana všude působila jako zjevení, nikde totiž neviděli dívenku v kapele tohoto žánru...

Za ty roky jsme vydali 11 alb, natočili spoustu klipů a odehráli více než 2300 koncertů. A letos 25. listopadu ve Fóru Karlin, ale nejen tam, pokřtíme nové album, na kterém usilovně makáme, samozřejmě opět s texty Tomáše Belka, který je zásadním pilířem našeho souboru a napsal všech asi 200 textů Zvířecích songů. Zkrátka budeme slavit a hrát celý rok jako o život!

Díky vám všem za tu dlouholetou přízeň, bez ní by to nešlo...