Havaj za hubičku v České Třebové

Během 3 měsíční sólo cesty po Havaji se dá stihnout ledacos. Já měsíc téměř denně surfovala na ostrově Maui, prošla skoro všechny traily, které tam stály za to a stala se součástí havajské svatby. Většinou jsem tam stopovala, ale taky jsem se projela na kajaku, plachetnici, pořádný mašině i v policejním autě. Nechala jsem si uletět letadlo na krásný ostrov Kauai, kde jsem později získala povolení vstupu do hor, na které se normálně čeká rok. V těchto dramatických horách jsem prolezla každý trail a hned několikrát se tu honila s divočáky. Na největším ostrově jsem bydlela na stromě s hvězdou české Cestománie, plavala tam s delfíny i želvami, se vyškrábala na 4000 m vysokou horu a podívala se na místa, o kterých běžný turista nemá ani ponětí. Přitom jsem stále cestovala relativně nalehko a měsíčně se mi podařilo vyjít s minimální českou mzdou i přesto, že je Havaj jedna z nejdražších zemí, kde jsem kdy byla. Tak se přijďte inspirovat na svou další solo cestu, tipy a triky jak na to vás neminou.