Letošní Pernštejn Fest počátkem září bude o tom nejčerstvějším pivu široko daleko. Poprvé v naší historii vám totiž nabídneme naši vlajkovou loď – pivo Vilém – přímo z ležáckého tanku. Čtete dobře – Tankové Pivo. Můžete se tedy na chvilku ponořit do krás pivovarnického řemesla a vychutnat si to nejčerstvější vychlazené pivo, které vám skvěle načepujeme. Jelikož půjde o energický den nabitý programem, založeným na kvalitní hudbě a dobrém pivu, určitě oceníte „Porter zónu“, v níž můžete zpomalit tempo, natáhnout se do lehátka a v klidu si vychutnat originální Pardubický Porter.

Na nádvoří pivovaru si můžete na čepu vychutnat Pernštejn Vilém 11, Pernštejn Kvasňák 13, Pardubický Taxis 14 a tmavý originál – Pardubický Porter 19. Na své si přijdou i děti a řidiči, jelikož budeme mít k dispozici naši limonádu a nealkoholické pivo.

Co by to ale bylo za pivovarskou slavnost bez hudby! V našem nabitém programu se během soboty vystřídají kapely Wohnout, eNDee, Doctor P.P., Wanastowi Vjecy Revival či Mňága a Žďorp.

A když zrovna budeme čekat na další kapelu, máme pro vás připravené dovednostní soutěže. Takže siláci a jedlíci, připravte se! V celém areálu bude možno zažít doprovodný pivní program pod názvem „Pernštejn Výzva“ anebo si vyzkoušet, že být opravdu dobrý výčepní není jen tak, jak se přesvědčíte v naší „Pivní Akademii Čepování Piva“. Velké oblibě se vždy těší i „Komentované Exkurze Pivovarem“. Myslíme i na vaše děti, pro které připravujeme „Dětský Koutek“ se skákacím hradem, bludištěm, malováním na obličej a spoustou dalších aktivit pod dohledem našich animátorek.