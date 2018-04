Muzejní noc - Český rozhlas Olomouc

Olomoucká muzejní noc zpřístupní obyvatelům krajského města a jeho návštěvníkům sbírky významných muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Je to jedinečná příležitost projít si výstavy v neopakovatelné atmosféře páteční noci. Olomoucká muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který se koná v celé České republice. Pro účastníky bude připravena speciální autobusová linka Dopravního podniku města Olomouce.

ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC • 17.00–23.00

Horní náměstí 21 • Olomouc • olomouc.rozhlas.cz • prohlídky vysílacích a nahrávacích studií ČRo • živé vysílání, nahrávání vzkazů, volná prohlídka studia • Výtvarná dílna – zaměřena na tvorbu kreseb, maleb, objektů a dalších předmětů souvisejících s hudbou a s rozhlasem. položíme si dotazy: Má tón barvu? Může orchestr hrát zeleně? Pokusíme se na ně reagovat svou výtvarnou činností. V průběhu dílny si zkusíme udělat barevný notový zápis a kresebně, malířsky, malinko graficky jej zpracovat. A co by na to řekli pánové Jan Steklík, Rimskij Korsakov a František Kupka? V průběhu dílny mají návštěvníci prostor vytvořit vlastní výtvarná díla inspirovaná nebo vycházející z prací těchto autorů. Lektorka Monika Dokoupilová