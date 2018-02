Výtvarná dílna v rámci Muzejní noci 2018 v Českém rozhlasu Olomouc

Výtvarná dílna ve spolupráci Českého rozhlasu Olomouc a Divadla na cucky je zaměřena na tvorbu kreseb, maleb, objektů a dalších předmětů souvisejících s hudbou a s rozhlasem. Položíme si dotazy : Má tón barvu? Může orchestr hrát zeleně?

Pokusíme se na ně reagovat svou výtvarnou činností. V průběhu dílny si zkusíme udělat barevný notový zápis a kresebně, malířsky, malinko graficky jej zpracovat. A co by na to řekli pánové Jan Steklík, Rimskij Korsakov a František Kupka? V průběhu dílny mají návštěvníci prostor vytvořit vlastní výtvarná díla inspirovaná nebo vycházející z prací těchto autorů. Lektorka Monika Dokoupilová.

Monika Dokoupilová vystudovala střední odborné učiliště obor Umělecký keramik v Praze a dále pak obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se muzejní edukací a vlastní výtvarnou tvorbou. Působila jako pedagog na SOU v Olomouci - Topolanech, vede výtvarné kurzy. V současné době působí jako externí pedagog na katedře výtvarné výchovy Pdf UP, kde je také studentkou doktorského studia.