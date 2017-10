Arteterapie - dlouhodobý, sebepoznávací kurz

Jedná se o dlouhodobý prožitkový sebepoznávací kurz, který využívá obrazů jako prostředku komunikace mezi naším nevědomím a vědomím.

Skrze obrazy se můžeme dozvědět, co skutečně cítíme, co potřebujeme, po čem toužíme. V dlouhodobém kurzu, který bude probíhat od listopadu do června, se bude pracovat ve stále stejné skupině účastníků, což je pro práci s osobními tématy velmi důležité.