FB Fest - Camping Žralok - 1.7.2017 v 15:00

První ročník FB FESTu je je pěkně našláplý. Jednodenní akce od odpoledne až do noci bude plná kvalitní rockové a metalové hudby. Jedná se o vůbec první rockový fesival na Prostějovsku, který pořádá Prostějovská stálice FROM BEYOND!

Zarezervuj si vstupenku v předprodeji za sníženou cenu ať máš jistotu, že se na akci dostaneš! Cena vstupenek na místě: 260,-

Občertsvení v podobě alko i nealko nápojů a teplého jídla zajištěnou po celou dobu akce!

Pro návštěvníky možnost přespání v chatce či stanu přímo na místě.