Hudba evropského baroka – „Hudební bitva čtyř národů“

V programu spolu pomyslně soupěří čtyři hudební národy barokní Evropy: Itálie, Anglie, Francie a Německo. Program nabídne interpretaci skladeb s akcentem na zvukové odlišnosti čtyř představovaných národů a umožní tak vyznít evropské hudební rozmanitosti. Skladby jako Ground, Passacaglia nebo Ciaconne – s melodickými, pravidelně houpavými basy v nádherné harmonii s virtuózním a hravým doprovodem houslí.

Elegantní zvuk barokních houslí, cembala a violy da gamba pocházejících z doby minulé nás přenesou do bohatě zdobené královské Evropy oněch dnů.

Program:

Itálie

– Giovanni Antonio Pandolfi Mealli: Sonata Quarta „La Biancuccia“, op. 4 č. 4

– Antonio Bertali: Ciacona

Anglie

– John Bull: Galliarda to my Lord Lumley´s Paven

– George Tollit (Tollet): A Division on a Ground

Francie

– François Couperin: Premier Concert aus den „Concert“

– Marin Marais: Sonnerie de Ste. Geneviève du Mont-de-Paris

Německo / Rakousko

– Heinrich Ignaz Franz Biber: Passacaglia

– Johann Sebastian Bach: Sonáta g dur pro housle a Basso Continuo, BWV 1021