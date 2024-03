Staněk & Čermák Comedy

Luděk Staněk vystupuje jako stand-up komik od listopadu 2014, ale popírá, že by s tím měla cokoli společného krize středního věku. Den, kdy má vystoupení, začíná Luděk tím, že organizátorům a kolegům pošle SMS s textem: „tentokrát to nedám, jděte do háje“. Ty posílá celý den. Večer samozřejmě vystoupí a má úspěch.

Miloš Čermák se stal komikem v rámci boje s krizí středního věku. Je to nedůstojné a ponižující (jak by řekla matka jeho kolegy Luďka Staňka), ale pořád je na tom lépe než muži, kteří si kupují sportovní auta nebo utíkají od rodin s mladými milenkami. Změna programu vyhrazena.