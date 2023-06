Vojta Violinist & Myrith - Rovensko

Nenechte si ujít tento koncert, kde taneční rytmy rozpohybují naše těla. Ocitneme se v zemských hloubkách a budeme létat v nebeských výšinách. Vojta a Myrith společně tvoří duo mužsko-ženského dvojhlasu ve fúzi Keltské, Ethno a World music. Vojta je šumavský rodák, který procestoval svět. Při poslechu jeho hudby cítíte, že našel domov především ve svém srdci. Vojta Violinist za pomocí looperu tvoří skladby, kdy kombinuje housle, didgeridoo, řecké buzuki, flétny a perkuse do nádherných skladeb. Zní to téměř jako by hrála celá kapela. Spolu s Myrith, která svým hlasem rozezní vaše srdce, vás vezmou do světa melodií a rytmů, kde uvidíte hory, řeky, vzdálené cesty i letícího sokola nad lesem…