Od 10. do 20. května bude Olomouc hostit 22. ročník festivalu Divadelní Flora.Jedenáctidenní nesoutěžní přehlídka nabídne 29 představení v hlavním programu (z toho přes polovinu zahraničních), dohromady pak na osm desítek akcí; do Olomouce dorazí divadelníci z devíti zemí. Součástí doprovodného festivalového programu budou nejen divadelní produkce, ale i koncerty, besedy, workshopy, semináře, instalace či projekce. Během 22. DF proběhne dvoudenní teatrologická konference, knižní výstava Book Me a mezinárodní edukativní program FloraLab.