Beltine na zámku Ptení

První festival na zámku Ptení!

V den květinového úplňku se odehraje v přátelském a historizujícím duchu událost na podporu záchrany kulturní památky zámku ve Ptení.

Těšit se můžete na bohatý program pro celou rodinu!

PROGRAM :

Pátek

15:30-16:30 Trikosis (NL,DK,I,MK)

17:00-18:00 Legiana Collective (NL,DK,I,E)

20:00-21:00 BARBAR PUNK

21:40-22:40 Drunken Weasel

23:20-00:20 Dvarga (PL)