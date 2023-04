Krištof Kintera: Bad News

Telegraph Gallery není jenom prostorem našeho hlavního výstavního sálu. Je také platformou, která tvoří program pro několik dalších pater celého domu. A tentokrát jsme se rozhodli, že na několik dní nahradí filmy v Telegraph kině výtvarné umění a uskuteční se zde krátkodobá výstava díla Krištofa Kinteru. Krištof Kintera patří k nejaktivnějším umělcům na české i mezinárodní scéně. V letech 1992–1999 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Jiřího Lindovského, Aleše Veselého, Michaela Bielického a Milana Knížáka a absolvoval také postgraduální studium v Amsterdamu. Celkem třikrát byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Kinterova tvorba zahrnuje drobnější sochařské objekty i monumentální sochařské kompozice, které prezentuje v galeriích i ve veřejném prostoru. Vytváří mnohdy technicky náročné, dobře promyšlené a rafinovaně vtipné kinetické či světelné skulptury a instalace. Výchozím stavebním materiálem často bývají rozličné spotřební produkty a elektronické součástky, např. plastové míče, nápojové plechovky, lustry, pračky, jízdní kola a další předměty. Naráží na povahu konzumní společnosti a často sám sobě i divákovi klade srozumitelné otázky týkající se sociálních či politických problémů.

Další polohou jeho tvorby je osobitý smysl pro humor, který prostřednictvím slovních, materiálových a jiných hříček vnáší do svých kreseb, koláží a hlavně asambláží. Řada jeho sochařských objektů se nachází ve veřejném prostoru. Například interaktivní elektro-akustický Public Jukebox, který slouží k přehrávání hudby. Od loňského listopadu je u vstupu do parku na Klárově k vidění soubor Sochy domů a Dívka s holubicí – sedm pražských realizací z minulého století. Betonové miniatury citlivě vložené do nerovného terénu dohromady odráží tradiční urbanistický celek, vycházející ze stávajících, zbouraných či utopických staveb. Nechybí v něm kostel, banka, televizní vysílač, obchodní dům, ústřední telekomunikační budova, sídliště ani hotel. Tento projekt zastřešila galerie Kunsthalle Praha. Krištof Kintera vystavuje v renomovaných evropských institucích (mezi posledními například v Kunsthalle Rotterdam, D+T Brussels a další) a jeho výstava Nervous Trees (2017) v Galerii Rudolfinum byla jednou z divácky nejúspěšnějších výstav posledních let u nás.

Aktuálně je jeho tvorba k vidění také v pražském Doxu. Otevírací doba výstavy je vázána na otevírací dobu Telegraph Cafe: PO – PÁ: 8:00 – 20:00 SO – NE: 9:00 – 18:00