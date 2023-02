Genna & Jesse

ENGLISH BELOW Americké folk/pop/bluesové duo Genna a Jesse opět zavítá do Olomouce. Vystoupí 28.2. ve 20 hodin v Garchu. Co jiného si přát? Prostě přijďte za námi do Garchu a užijme si společně dobrou americkou muziku! American folk/pop/blues duo Genna and Jesse will be in Olomouc once again. They will be performing at Garch on 28.2. at 8 pm. What another to wish? So just come and enjoy good music together with us!