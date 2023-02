Kolumbie a Guatemala – útěk za svobodó - Tomáš Štěpán, cestopisná beseda

Cestování pro mě nikdy nebylo o ležení na pláži nebo pobyto v luxusním hotelo. Cestování pro mě neznamená jen vášeň a tóha poznávat nová místa, ledi nebo kulturo. Cestování je můj životní styl. Svět se ale najednó zastavil. Rozjetý kolotoč ztratil svou sílu. Svoboda se dá vzít lidem různými způsoby. Ale srdce dobrodruha nic nezastaví…

V době pandemie bylo obtížnější vycestovat, ale pro ty kteří chtěli, si cesto přesto našle..

Cesta do Kolumbie pro mě bylo první seznámení s Latinskó Amerikó. Nespoutaný živel se čím dál častěji dostává do hledáčku cestovatelů a dobrodruhů. Stále však nosí plášť z dob drogových kartelů.

Poté co se aklimatizujeme v hlavním městě Bogota 3 000 m.n.m., vyrazíme na aktivní vulkán Puracé. Pokračovat budeme zapadlými vesnicemi horského údolí až do pohoří vysokých And národního parku Los Nevados. Nemineme ani koloniální města, památky UNESCO či Karibské pobřeží. Kolumbie je země přírodních krás a usměvavých lidí.

Pokračovat budeme do pestrobarevné Guatemaly. Říši bájných Mayů nám připomenou ruiny starověkého města Tikal. Jako milovník hor jsem nemohl vynechat výstup na nejvyšší horu Střední Ameriky vulkán Tajamulco. Guatemala je země vulkánů a pohled na chrlící kráter je nezapomenutelným zážitkem.

Guatemalu označili slavní cestovatelé Hanzelka a Zikmund za nejkrásnější zemi na světě...