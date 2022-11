Listopadový básně - Poetický seminář s Šimonem Leitgebem

Píšete si tajně do šuplíku a chtěli byste vyjít ze stínů? Uvažujete o tom, jak vlastní tvorbu posunout dál, anebo si o ní jen rádi povídáte? Přemýšlíte, jak své verše dostat k širšímu publiku? Právě pro Vás je tu poetický seminář s Šimonem Leitgebem. V rámci workshopu se seznámíme s různými českými, popřípadě zahraničními, literárními časopisy a weby, procvičíme psaní textů, které si následně rozebereme v diskusi o tom, jak dále rozvíjet svůj vlastní styl, jaké jsou možnosti zapojení do různých autorských čtení, festivalů (i zahraničních) a literárních soutěží. Chcete-li se nechat inspirovat a seznámit s jedněmi z nejoceňovanějších současných básníků, zůstaňte na navazující autorské čtení. Šimon Leitgeb (*17. 6. 1996) Vyrostl v Malontech, vesnici v Novohradských horách. Je autorem básnické sbírky Mezi náma (Nakladatelství Petr Štengl, 2017) a Betonová pláž (JT’s nakladatelství, 2020), za kterou získal v roce 2021 Cenu Jiřího Ortena. Za své básně byl oceněn v různých soutěžích na území České republiky. Publikoval ve většině českých časopisů (např. Tvar, Host, Lidové noviny ad.) a na spoustě webech týkajících se literatury (např. nedelnichvilkapoezie.cz, Artikl, Britské listy ad.). V roce 2016 byly jeho verše uvedeny v antologii Nejlepší české básně 2016 (Host, 2016). Jeho básně byly přeloženy do různých jazyků a publikovány v Rakousku, na Slovensku, na Ukrajině a v Rumunsku. Žije střídavě v zahraničí a v Českých Budějovicích, kde se aktivně podílí na chodu kulturního života organizací literárně-hudebního pořadu Mezi náma a festivalu Literatura žije!, na kterých vystupují interpreti z území celé České republiky i ciziny.

Číst dále budou: Ivana Kašpárková Jan Těsnohlídek ml. Petr Ligocký