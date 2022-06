Ventolin na K10

Pan profesor jede rozpařit Kateřinskou 10! Ventolin (David Doubek). Producent, hudebník a performer. Ventolin je především živý upbeatový elektronický projekt (Live PA), kombinující prvky elektra, raného acid house, punku a techna. Ventolin používá různé krabičky, efekty a živě s nimi vytváří svou hudbu. Tato performance klade důraz na energii a úspěšně překonává odtažitost, kterou každá elektronická liveshow bojuje.

Ventolin také pracuje s vizuální stránkou, využívá světla a video, spolupracuje s vizuálními umělci Janem Košátkem (BabyPy) a Jiří Havlíčkem (Černé eso). Od roku 2007 odehrál kolem stovky koncertů v Čechách a na Slovensku, vystupoval na akcích a festivalech jako Wilsonic, Summer of Love, Bohemian Like You, Sperm Festival, Itch My Hahaha, Bulva Fabula, Famufest, Shotgun a po boku kapel a projektů jako The Presets, Moderat, Krazy Baldhead, Modeselector, Dva, Midilidi, Tujiko Noriko, Deadbeat, Kazety ad. V roce 2009 vydal EP Mžitky (Mikinikill), které bylo následováno debutovým LP Totem v roce 2012. Další EP s názvem Playbour spatřilo světlo světa v roce 2015. V tom samém roce byl studenty pražské FAMU o Ventolinovi natočen dokument. Jako autor hudby a kytarista působí v kapele Kazety.