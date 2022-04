Pálení čarodějnic v Olomouci

Na co se můžete těšit?

Po celý den zážitkové focení, atrakce a bohaté občerstvení

13:00 Otevření areálu

16:00 The Addams Sisters

18:00 Trocha Klidu

19:00 vatra a pálení čarodejnic

19:30 rej masek

21:00 No Name

22:00 Ohňostroj s hudbou

23:00 Ukončení akce

Změna programu vyhrazena. Uvedené časy jsou orientační.

