Den Zoo Olomouc

V sobotu 4.9. proběhne třetí ročník „Dne pro zoologické zahrady“. Do této akce se zapojí hned několik projektů a organizací zaměřených na ochranu ohrožených druhů zvířat na celém světě. Návštěvníci budou moci načerpat inspiraci, dozvědět se nové poznatky, nakoupit krásné věci, a tím podpořit ohrožené druhy přímo in situ. Tato akce představí projekty a partnery, s nimiž Zoo Olomouc spolupracuje. Do akce se zapojí i stánek VZP se svým programem. Přineste na pokladnu zoo nefunkční nebo starý telefon, přispějete tím k ochraně kamerunské biosférické rezervace.

Kdy: 4. 9. 2021 - 10:00 - 15:00

Můžete se těšit na:

- KUKANG (outloni váhaví)

- ČESON (letouni)

- ČSO (domácí ptactvo) A SPOUSTU DALŠÍHO...

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE