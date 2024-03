Nenechte si ujít Olomoucký majáles UP! A máme pro vás dobrou zprávu. Rozhodli jsme se, že majálesové oslavy pro vás neuděláme jen jeden den. A dokonce ani dva, ale rovnou tři! V pondělí 6. května to rozjedeme na Konviktu, v úterý vás pozveme na hlavní program do Zbrojnice a okolí a ve středu si odpočineme v areálu Letního kina Olomouc!