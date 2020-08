Olomouc protestantská

Od Jana Husa k Janu Sarkanderovi a Lennartu Torstensonovi 1620 - 1650 - 2020 Pokus o rekonstrukci událostí, které hýbaly Evropou. Návrat do časů, kdy se lámala epocha. Projděte si 230 let vypjatých vztahů a bojů, příkré myšlenkové a konfesně náboženské rozpolcenosti na pozadí hledání „pravého Boha“. Proč v roce 1415 hořeli v Olomouci lidé, kdy do města vtrhlo španělské vojsko, jak se tu slavil vestfálský mír… Co všechno jste nevěděli o knězi a mučedníkovi Janu Sarkandrovi; odhalte místa s ním v Olomouci spojená. Poznejte životní příběhy dvou velkých mužů své doby katolíka Františka z Dietrichsteina a protestanta Karla staršího ze Žerotína. Zjistěte, jak vypadalo město a život v něm za švédské okupace, kam se poděly cenné olomoucké umělecké sbírky nebo slavná jezuitská knihovna. ...příběhy v souvislostech.

