Věstonická venuše

Soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny a datovaná do starší doby kamenné (29 000–25 000 let před naším letopočtem) je nejstarší a současně velmi hodnotný umělecký předmět z keramiky na světě. Patří mezi nejvýznamnější umělecká díla lovců mamutů a je uložena v trezoru Moravského zemského muzea v Brně. Vystavována je jen při výjimečných příležitostech, jako byla například v roce 2013 výstavě Ice Age Art / Arrival of the Modern Mind v Britském muzeu v Londýně nebo v roce 2014 v rámci projektu 200 let muzejnictví v České republice.

A právě v předvánočním čase bude tato 11,5 centimetru vysoká soška poprvé v historii představena olomouckému publiku, a to za mimořádných bezpečnostních opatření.