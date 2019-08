Středověk na Hrubé Vodě

Dámy a pánové, chlapci a děvčata, všichni jste srdečně zváni v sobotu 17. srpna do Park Sportu Hrubá Voda. Proběhne zde jedinečný dětský program skupin FoFo a Ocelový déšť.



Na programu budou ukázky soubojů a bezpečné souboje o ceny, malování štítů nebo ukázka ručního tkaní. Dále si návštěvníci mohou vyzkoušet středověké kostýmy a kroužkovou košili, ochutnat moučné placky pečené na ohni, navštívit alchymistickou dílnu a mnoho dalšího.



Občerstvení v podobě grilovaného selátka a piva zajištěno.



Program

-malování štítů od 9:00 do 18:00

-ukázka ručního tkaní od 9:00 do 18:00

-alchymistické pokusy od 9:00 do 18:00

-ochutnávka moučných placek pečených na ohni od 11:00 do 18:00

-dětské souboje o ceny od 14:00 do 16:30

►zápis do kategorií do 12:00

►1. kategorie - děti do desíti let

►2. kategorie - děti od desíti let

►3. kategorie dospělí podle zájmu

-ukázka střelby z loktarovek od 16:30 do 18:00



Šermířské představení v 11:00, 15:00 a 18:00.



-na ostatních atrakcích Park Sportu Hrubá Voda budou probíhat další aktivity pro děti



Po celý den bude v provozu fotokoutek, ve kterém si můžete vyfotit ve středověkém oblečení nebo kroužkové košili.



Těšíme se na Vaši návštěvu!