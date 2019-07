Central Park West

Jeden z nejúspěšnějších komediálních autorů 20. století, který napsal na deset divadelních her a natočil téměř padesát filmových snímků, se vrací na scénu Moravského divadla. Po komedii Zahraj to znovu, Same, která měla v Olomouci premiéru v roce 1998, se nyní můžete těšit na jeho bezesporu nejlepší divadelní kousek. Přestože byla tato komedie napsána roku 1982, dočká se v naší republice teprve svého druhého uvedení! Čeká na vás partnerský pětiúhelník, ve kterém se nemohou dlouhou dobu vyznat ani jeho samotní aktéři.