Kupec benátský

Kupec Antonio je sice titulní postavou této vrcholné shakespearovské komedie, avšak je to spíš židovský lichvář Shylock, který je vyhledávanou hereckou příležitostí a hlavním středobodem celého příběhu. Právě z jeho úst se line jeden z nejslavnějších Shakespearových monologů o nesmyslnosti náboženské segregace a rovněž je to on, kdo zmíněnému kupci vyřízne z těla libru masa. Alžbětinská komedie, patřící mezi nejkontroverznější Shakespearova díla, byla napsána mezi léty 1596 až 1598. Olomoucké publikum bavila zatím pouze jednou jedinkrát, a to před dlouhými šedesáti lety, tedy v roce 1958. Proto si myslíme, že je nejvyšší čas nechat kupce benátského znovu promluvit.