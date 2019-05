Zubrfest 2019

RÁDI DO HOSPODY? TAK PROČ NE ROVNOU DO TÉ NEJVĚTŠÍ NA MORAVĚ! PŘEROVSKÝ PIVOVAR ZUBR VÁS ZVE DO SVÉHO AREÁLU NA TRADIČNÍ ZUBRFEST! Na ZUBRFESTU vás čeká široká nabídka skvělého piva, které se čepuje na několika desítkách píp po celém areálu pivovaru, nabitý hudební i doprovodný program, soutěže, exkurze do pivovaru zdarma a spousta další zábavy. Chystáme pro vás také nezapomenutelný zážitek v rámci akce Beer in the Sky, kdy si pivo Zubr můžete vychutnat s jedinečným výhledem na město a pivovar ve výšce až 50 metrů nad zemí. Počet míst na atrakci je omezen!

Program: GRAND STAGE 12:00 Otevření areálu 13:30 XINDL X 15:00 SABINA KŘOVÁKOVÁ 16:30 SLZA 18:00 NAVOSTRO 20:00 READY KIRKEN 23:00 NO NAME FREE STAGE 13:00 Ichi banzai 14:00 Breaking The Cycle 15:00 So What! 16:15 Spocená uklízečka 17:30 Zatrest 18:45 Notorest 20:00 S.D.R.P. 21:15 Darko (UK) DOPROVODNÝ PROGRAM Beer in the Sky